مونديال_الشباب :سقوط “محزن” لـ #الأخضر أمام #مالي

صحيفة الخليج الإلكترونية

فرط الأخضر السعودي الشاب، في فوز بمتناول اليد على مالي، وسقط في فخ الخسارة (3-4)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة، المقامة في بولندا.

وبهذه النتيجة، تجمد الأخضر السعودي، في قاع ترتيب المجموعة الخامسة، بدون أي نقاط، خلف بنما الثالثة بنقطة، ومالي الوصيفة بـ4 نقاط، وفرنسا المتصدرة بالعلامة الكاملة.

وشهدت الدقائق الخنمس الأولى، ضغط كبير من منتخب مالي، على مرمى الأخضر السعودي، الذي انتفض بشدة بعد ذلك، ليدرك مهاجمه المتألق فراس البريكان، هدف التقدم، في الدقيقة التاسعة.

وبعد 11 دقيقة من الهدف الأول، نجح الأخضر السعودي، في الحصول على ضربة جزاء، عن طريق البريكان أيضًا، لينفذها زميله حسان تمبكتي، بنجاح إلى داخل الشباك.

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ولكن العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، شهدت انتفاضة لا تصدق من مالي، الذي سجل هدف تقليص الفارق عن طريق سيكو كويتا.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 54، سجل إبراهيما كوني، هدف التعادل لمالي، في شباك الأخضر الشاب.

وعاد منتخب السعودية، للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 63، بهدف من مدافع مالي، بالخطأ في مرماه، بعد مجهود كبير من خالد الغنام.

وعلى الرغم من التقدم (3-2)، فشل الأخضر السعودي في التمساك في النهاية، واستقبلت شباكه هدفين عن طريق بوبكر تراوري في الدقيقة 70، ومحمد كمار، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.