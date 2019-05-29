شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» توضح عقوبة إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية.. سجن وغرامة 5 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن إنشاء مواقع للمنظمات الإرهابية أو نشرها يعدّ جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأكدت النيابة، أن “العقوبات على مرتكب هذه الجريمة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال”.

وأضافت: أن “مرتكب هذه الجريمة قد يواجه العقوبتين معاً، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المتحصلة منها؛ وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.