بيان قطري: نائب وزير خارجية إيران أكد استعداد بلاده للحوار مع دول الخليج

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن عراقجي التقى مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ”وأكد الطرفان قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة“.
وتصاعد التوتر بين إيران من جانب والولايات المتحدة وحليفتيها في الخليج السعودية والإمارات من جانب آخر. ونشرت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات وأعلنت عن خطط لنشر 1500 جندي في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.
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