الان تتابع الشرطة الألمانية تهرع لإنقاذ “دمية باكية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 42 دقيقة - 12:49 ص, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 تعرف على القصة الخليج 365-متابعات هرعت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء ، لإنقاذ رضيع يبكي داخل حاوية في مدينة لودفيجسهافن غربي ألمانيا لتكتشف أنه دمية .

وقالت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أن امرأة اتصلت بالشرطة بعد

سماعها صوت بكاء صادر من حاوية لجمع الملابس المستعملة.

وتحركت قوات الشرطة سريعا وقامت بفتح الحاوية، ووجدتها خالية . وتبين

أن البكاء كان مصدره دمية كانت تحتوي على بطارية مشحونة، مخبأة داخل

حقيبة مليئة بالدمى في الحاوية.

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