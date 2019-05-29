ليبيا تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي

وقالت مصادر إعلامية، إنّ طائرة حربية ستصل مطار القاهرة في وقتٍ لاحق من مساء اليوم، ويوجد على متنها "عشماوي".
وكان الجيش الليبي قد أعلن في نهاية العام الماضي، أنّ قواته أوقفت عشماوي في مدينة درنة.
وعُثر على عشماوي مرتديًّا حزامًا ناسفًا عندما تم القبض عليه هو وزوجة وأبناء قيادي آخر يدعى محمد رفاعي سرور تم تصفيته على يد قوات ليبية في يونيو الماضي.
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