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ليبيا تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأنّ السلطات المصرية تسلّمت الإرهابي هشام عشماوي من السلطات الليبية.

 

وأوضحت فضائية "الغد"، أنّ تسليم عشماوي جاء على هامش زيارة رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، الذي سافر إلى ليبيا والتقى قائد قوات الشرق خليفة حفتر الذي بدأ قبل أكثر من شهر عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

 

وأضافت أنّ حفتر أّكَّد قوة العلاقات بين مصر وليبيا، وأطلع رئيس المخابرات بآخر التطورات على الساحة الليبية.

 

وقالت مصادر إعلامية، إنّ طائرة حربية ستصل مطار القاهرة في وقتٍ لاحق من مساء اليوم، ويوجد على متنها "عشماوي".

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وكان الجيش الليبي قد أعلن في نهاية العام الماضي، أنّ قواته أوقفت عشماوي في مدينة درنة.

 

وعُثر على عشماوي مرتديًّا حزامًا ناسفًا عندما تم القبض عليه هو وزوجة وأبناء قيادي آخر يدعى محمد رفاعي سرور تم تصفيته على يد قوات ليبية في يونيو الماضي.
 

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