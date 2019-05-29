مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل الإمارات لمناقشة قضايا أمنية إقليمية

وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هبطت للتو إلى الإمارات، وأتطلع للقاء حلفائنا غدًا (الأربعاء) لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة"، دون الحديث عن مدة الزيارة.
ومؤخرًا، تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما سمته "تهديدات" إيرانية.
وقالت واشنطن قبل أيام، إنّها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.
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