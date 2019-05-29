مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل الإمارات لمناقشة قضايا أمنية إقليمية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الثلاثاء، إلى الإمارات؛ لمناقشة أزمات أمنية إقليمية.

وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هبطت للتو إلى الإمارات، وأتطلع للقاء حلفائنا غدًا (الأربعاء) لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة"، دون الحديث عن مدة الزيارة.

وتشهد منطقة الخليج العربي توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.