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مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل الإمارات لمناقشة قضايا أمنية إقليمية

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الثلاثاء، إلى الإمارات؛ لمناقشة أزمات أمنية إقليمية.

 

وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هبطت للتو إلى الإمارات، وأتطلع للقاء حلفائنا غدًا (الأربعاء) لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة"، دون الحديث عن مدة الزيارة.

 

وتشهد منطقة الخليج العربي توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة. 

 

ومؤخرًا، تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

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وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما سمته "تهديدات" إيرانية.

 

وقالت واشنطن قبل أيام، إنّها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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