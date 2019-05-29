رئيس المخابرات العامة المصري يزور ليبيا ويلتقي حفتر

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وأكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر، أطلع، خلال اللقاء مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من أبريل / نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
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