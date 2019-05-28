شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يزور المفتي في منزله (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: زار الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وذلك بمنزله في مكة المكرمة. ووثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو زيارة نائب أمير مكة المكرمة لسماحة مفتي عام المملكة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يزور المفتي في منزله (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.