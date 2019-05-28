مرابطون بـ«الحد الجنوبي» يقطعون إفطارهم لضرب هدف عسكري معادٍ (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو مثير، يرصد جانباً من حياة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي خلال شهر رمضان المبارك. ووثق المقطع تزامن دخول وقت الإفطار ورفع أحد الجنود للأذان مع وصول بلاغ لأحد الضباط في جهاز اللاسلكي عن هدف عسكري. Advertisements وخلال لحظات باشرت عربة مصفحة مزودة بمدفع عملية الاستهداف وإطلاق النار تجاه الهدف المعادي قبل أن يفرغ الجندي من الأذان.

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