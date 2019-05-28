شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأثم الإنسان إذا رفض الإقراض؟.. «السبر» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، حكم الإنسان الذي يرفض أن يقرض من ماله؛ إذ طلب منه أحد ذلك.

وقال “السبر”، في حديث ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن “الشريعة تحث على التيسير على المسلمين، كما وردت أحاديث بأن من أمهل غريمه أو أسقط عنه القرض كان في ظلّ العرش يوم القيامة”.

وأكد أن “الإقراض مستحب ولا يأثم الإنسان إذا رفضه؛ لكن يفوته أجر عظيم، وفي حال عرف صاحب المال أن طالب القرض مماطل؛ فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن يقرضه؛ لأن إقراضه يُنشئ خلافات بينهما”.