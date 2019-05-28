مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون يصل الإمارات لإجراء محادثات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على تويتر أنه وصل إلى الإمارات يوم الثلاثاء لإجراء محادثات يوم الأربعاء بشأن ”القضايا الأمنية المهمة في المنطقة“.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج. وأنحت واشنطن، وهي حليف مقرب للسعودية والإمارات، منافستي إيران الإقليميتين، باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.