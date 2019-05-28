دعوة عاجلة من ميركل لمواجهة معاداة السامية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إنّ معاداة السامية ازدادت في السنوات الأخيرة في ألمانيا.

وأضافت ميركل في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الدولية، نشرت الشبكة مقتطفات منها: "ليس هناك للأسف حتى اليوم معبد يهودي واحد ولا روضة أطفال يغلب عليها الطابع اليهودي، لا يقف أمامها رجال شرطة ألمان، مضطرين لحراستها، حتى لا تتعرض لأذى، لم يختف ذلك عبر عقود.. ولكن ذلك ازداد".

جاء هذا التصريح لميركل في معرض ردها على سؤال بشأن ارتفاع الشعبوية ومعاداة السامية في ألمانيا.

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ورأت ميركل أنّه لا يزال من الضروري النظر لمثل هذه التطورات، وقالت: "في سياق معين، وفي سياق ماضينا أيضاً.. مما يعني أن علينا أن نتصدى لذلك".

وشددت "المستشارة" على ضرورة أن يبلَّغ الجيل الشاب في ألمانيا "بما أسفر عنه التاريخ من فظائع انطلقت من أرض ألمانية، بحسب تعبيرها.

كما شددت على ضرورة توضيح السبب وراء الدفاع عن الديمقراطية، وأوضحت: "السبب في أن علينا ألا نبدي تسامحًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، والسبب في هذه الأهمية الخاصة للمادة الأولى في دستورنا وهي: إن كرامة الإنسان لا تمس".