إحالة مشروع قانون حل الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وافقت اللجنة الخاصة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقترح بحل الكنيست، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الهيئة أنّ من شأن هذه الموافقة تمرير مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة المكتملة.
وأمس الاثنين، صادق "الكنيست"، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، بعد تعثر جهود تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وحتى يصبح القانون نافذًا يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويرى مراقبون - بحسب "الأناضول" - أنّ حزب "الليكود" تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، في مسعى منه لتفادي تكليف شخصية أخرى من خارج حزبه بتشكيل الحكومة.
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