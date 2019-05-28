إحالة مشروع قانون حل الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وافقت اللجنة الخاصة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقترح بحل الكنيست، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الهيئة أنّ من شأن هذه الموافقة تمرير مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة المكتملة.

وأمس الاثنين، صادق "الكنيست"، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، بعد تعثر جهود تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وحتى يصبح القانون نافذًا يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.‎

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وتنتهي مساء غدٍ الأربعاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

وفي 17 أبريل الماضي، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، لكن الأخير لم ينجح في مهمته حتى الآن.

ويواجه نتنياهو صعوبات في التوفيق بين مطلب حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيجدور ليبرمان، بتمرير قانون التجنيد، الذي لا يستثني المتدينين اليهود من الخدمة الإلزامية بالجيش، وبين مطالب حزب "يهودوت هتوراه" اليميني الذي يصر على إعفائهم.

وطبقًا للقانون، فإنّه في حال أخفق نتنياهو حتى مساء الأربعاء بتشكيل حكومة تحظى بتأييد الكنيست، فإنه يحق للرئيس إجراء مشاورات مع الأحزاب لتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يومًا، أو يعلن التوجه مجددًا إلى انتخابات.

ويرى مراقبون - بحسب "الأناضول" - أنّ حزب "الليكود" تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، في مسعى منه لتفادي تكليف شخصية أخرى من خارج حزبه بتشكيل الحكومة.