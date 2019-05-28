النيابة المغربية تفتح تحقيقًا في وفاة والد معلمة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت النيابة العامة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة والد معلمة بإحدى مستشفيات العاصمة الرباط، إثر إصابته خلال تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين.

وفي بيانٍ لها، طالبت النيابة العامة، بإجراء تشريح طبي لجثمان الفقيد لمعرفة ملابسات الحادث.وكان عبد الله حجيلي، والد معلمة متعاقدة، يرافق ابنته خلال احتجاجات المعلمين في أبريل الماضي، وأصيب أثناء تفريق قوات الأمن الاحتجاجات.

ووعدت النيابة العامة باتخاذ قرار قانوني ملائم في ضوء نتيجة التحقيقات.

وأمس الاثنين، طالبت جمعيتان مغربيتان بفتح تحقيق في وفاة حجيلي، ومعاقبة المتورطين في الحادث.

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في سياق متصل، بدأت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية) إضرابًا وطنيًّا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء؛ حدادًا على روح الحجيلي.

ومنذ ثلاث سنوات، أطلقت الحكومة برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.

وفي 13 أبريل الماضي، قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التدريس بعد ستة أسابيع من الإضراب العام، بحسب وزارة التربية الوطنية المغربية.

ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنّها أدخلت تعديلات على القانون المنظم لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.