النيابة المغربية تفتح تحقيقًا في وفاة والد معلمة

وفي بيانٍ لها، طالبت النيابة العامة، بإجراء تشريح طبي لجثمان الفقيد لمعرفة ملابسات الحادث.وكان عبد الله حجيلي، والد معلمة متعاقدة، يرافق ابنته خلال احتجاجات المعلمين في أبريل الماضي، وأصيب أثناء تفريق قوات الأمن الاحتجاجات.
ووعدت النيابة العامة باتخاذ قرار قانوني ملائم في ضوء نتيجة التحقيقات.
وأمس الاثنين، طالبت جمعيتان مغربيتان بفتح تحقيق في وفاة حجيلي، ومعاقبة المتورطين في الحادث.
في سياق متصل، بدأت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية) إضرابًا وطنيًّا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء؛ حدادًا على روح الحجيلي.
ومنذ ثلاث سنوات، أطلقت الحكومة برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنّها أدخلت تعديلات على القانون المنظم لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.
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