وزير الدفاع المصري: نمتلك أحدث الأسلحة برا وبحرا وجوا

يأتي ذلك ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالي لكافة الوحدات والتشكيلات، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

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وألقى قائد المنطقة المركزية كلمة أكد فيها على الدعم الدائم والمستمر، الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات، الذي مكن رجال القوات المسلحة بمختلف مواقعهم من آداء مهامهم العسكرية بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة للمشاركة الفعالة في خطط البناء والتنمية الشاملة للدولة.

وبدء اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر والتحديات.

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وأكد القائد العام أن الجيش المصري سيظل دائما مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن، وأن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام، التي توكل إليها.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسئوليتهم خلال الفترة الماضية. وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.