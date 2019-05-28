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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
ذكر بيان، نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الشركة تعتزم تسيير رحلتين أسبوعيا، يومي الاثنين والخميس، على متن طائراتها من طراز إيرباص (أيه 320) الحديثة.
وأضاف البيان أن "ذلك جاء في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل الأفراد والبضائع بين البلدين، بما تمثله سلطنة عمان من مقصد جاذب للإجازات والعطل والأعياد".
يذكر أن شركة "أجنحة الشام" تسير إلى عدة محطات ووجهات عربية وإقليمية وعالمية.
وتشمل المحطات والواجهات موسكو ويريفان والكويت والشارقة وطهران وبغداد والنجف والبصرة والخرطوم وبيروت وأربيل وعمان.
كانت هذه تفاصيل خبر "أجنحة الشام" تستأنف رحلاتها المباشرة من سوريا إلى عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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