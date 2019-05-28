الجيش السوري يصد هجوما لمقاتلي "النصرة" على كفر نبودة ويقضي على 10 منهم

موسكو — سبوتنيك. وقال كوبتشيشين في إحاطة: "قام أكثر من 20 مسلحا تابعين لجماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) [المحظورة في روسيا] تدعمهم ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بالرشاشات الثقيلة بشن هجوم على منطقة كفر نبودة في محافظة حماة. وقامت وحدات قوات الحكومة السورية بصد الهجوم وتدمير إحدى المركبات والقضاء على 10 إرهابيين".

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وكان كوبتشيشين، قد أعلن يوم امس الإثنين، أن نحو 450 من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا] قاموا بمهاجمة مواقع الجيش الحكومي السوري بمحافظة حماة بالدبابات وراجمات الصواريخ.

وكان قد أفاد قائد ميداني سوري لوكالة سبوتنيك، يوم الأحد المنصرم، بتصدي الجيش السوري لهجوم عنيف على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

هذا وقد أعلن الجيش السوري، يوم الأحد المنصرم، استعادة سيطرته على بلدة كفر نبودة، ذات الموقع الحيوي، بعد أن انسحب منها قبل ثلاثة أيام، تحت ضغط هجمات الجماعات المسلحة.

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.