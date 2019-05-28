البرلمان العربي: الملك سلمان دعا إلى "قمتي مكة" لمواجهة خطر يهدد العرب

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

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وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن القمم الثلاث تأتي في مرحلة حاسمة تمر بها الأمة العربية والإسلامية، خاصة في ظل تحديات جسيمة تمر بها المنطقة.

وتابع رئيس البرلمان: "تأتي هذه القمم الثلاث، بعد استهداف السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى، بإطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة، وتعمدها استهداف منشآت حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي بالهجوم بطائرات مسيرة على محطتي ضخ نفط بالمملكة، والاعتداء على أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت بن فهم السلمي: "هذه الأعمال العدوانية تعد جرائم حرب ولها مردودات سلبية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي".

وقال رئيس البرلمان العربي: "دعوة الملك سلمان لعقد القمم الثلاث تمثل فرصة مهمة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية الأمن القومي للدول العربية والإسلامية وتوحيد كلمتها والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة بها والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظل التطورات الأخيرة".