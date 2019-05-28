انفاق الزائرين للامارات يزداد

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ابوظبي: بلغ حجم إنفاق الزائرين للإمارات العربية المتحدة خلال العام 2018 نحو 130 مليار درهم (حولى 35,4 مليار دولار) مقارنة مع 123,6 مليار درهم في العام 2017، وذلك بحسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الاماراتية ونشرتها الثلاثاء.

ويحظى قطاع السياحة والسفر بأهمية في برنامج التنمية القصيرة والطويلة الأمد لدولة الإمارات، وذلك "فضلا عما بات القطاع يشكله أيضا من معيار مرجعية للحكومة لتعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط"، وفقا للدراسة.

وساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، وذلك فقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل يصل إلى 4,9 بالمئة خلال العام 2018، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3,9 بالمئة حتى عام 2028.

يذكر أن القطاع السياحي يعد محفزا للنشاط والنمو للعديد من الأعمال التجارية الأخرى، ومن ضمنها صناعات التجزئة والخدمات، والترفيه والاتصالات والزراعة، وذلك بالإضافة الى خلق فرص العمل.

