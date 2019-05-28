شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تكشف عن اجتماع سرى نظمته تركيا بإدلب بحضور تنظيمات ارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع نظمته الاستخبارات التركية فى إدلب مؤخرا حضرته "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى، موثقا كلامه بصورة.

وقال الجعفرى ـ فى كلمة ألقاها خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا عقدت اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) ـ إن "معاناة السوريين ناجمة عن جرائم التنظيمات الإرهابية المتعددة التسميات والولاءات، إضافة إلى جرائم العدوان المباشرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وأدواته".

وأشار إلى دعم دول أجنبية للإرهاب في سوريا، قائلا "إن اجتماع عقد في أدلب برعاية الاستخبارات التركية وضم ممثلين عن تنظيمات "النصرة" و"جيش العزة" و"أحرار الشام" و"صقور الشام" "وجيش الأحرار"، وترأسه زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني".

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