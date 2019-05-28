مزاعم قطرية جديدة حول استعداد إيران للحوار مع دول الخليج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اللعب على كل الأحبال وبين كل الأطرف، زعم بيان لقطر، أن قال عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيراني، أعلن اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة.



وذكر البيان المزعوم والذى بثته وكالة رويترز، أن عراقجي التقى مع وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وأكد الطرفان قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة".

والجدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجى"، لا يرقى لدرجة مسئول دبلوماسى كبير مما يشكك فى هذا الطرح وتلك المزاعم القطرية.



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