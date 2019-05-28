شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن منح جنسيتها لأكثر من 3345 طفلاً من أبناء المواطنات الإماراتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الإماراتية، أنها بصدد منح الجنسية لأكثر من 3345 طفلاً، من أبناء وبنات المواطنات الإماراتيات المتزوجات من أجانب.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - وفقا لوسائل إعلام إماراتية - إنها أنهت معاملات منح الجنسية لهؤلاء الأبناء، استناداً لقرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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تجدر الإشارة إلى أن أبناء وبنات الأمهات الإماراتيات المتزوجات من أجانب، لا يحصلون على الجنسية تلقائياً عند الولادة، إنما يحصلون على جنسيات الآباء فقط. لكن فى عام 2011، أقر قانون جديد يسمح لهؤلاء الأطفال بالحصول على الجنسية عند بلوغهم سن الـ18 عاماً.

أما الجديد في القضية، هو أن القرار الذى صدر مؤخراً سمح للأمهات الإماراتيات بالتقدم بطلب الجنسية الإماراتية لأطفالهن عند بلوغهم 6 سنوات.

وأضافت الهيئة الاتحادية، أن 3345 متقدماً بطلب الجنسية، تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، في حين لا يوجد اقتراح قانونى بعد، لجعل الحصول على الجنسية تلقائياً عند الولادة.