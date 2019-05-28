العراق.. مقتل 10 مسلحين من "داعش" بقصف جوي شمالي البلاد

العراق/حسين الأمير/الخليج 365

قتل 10 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، في قصف جوي لمواقعه شمالي العراق، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، للأناضول، إن "مروحيات هجومية تابعة لطيران الجيش قصفت اليوم - وفقا لمعلومات استخبارية - مواقع لمسلحي داعش في منطقة علاس شرقي محافظة صلاح الدين (شمال)".

وأوضح الجبوري أن "10 مسلحين عناصر تنظيم داعش قتلوا في القصف بعد استهداف عجلتين (سيارتين) حاولتا الفرار من المواقع المستهدفة".

Advertisements

يأتي ذلك بعد يوم من إصابة طيار عراقي، في استهداف مسلحي "داعش" لمروحيته بمضادات أرضية، شرقي البلاد، وفق مصدر بوزارة الدفاع.

وأعلن العراق، كانون الأول/ديسمبر، 2017 استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.