"بولتون" يصل الإمارات لمناقشة قضايا أمنية إقليمية

أبوظبي/الخليج 365

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء الثلاثاء، إلى الإمارات، لمناقشة أزمات أمنية إقليمية.

وقال بولتون في تغريدة عبر تويتر: "هبطت للتو إلى الإمارات، وأتطلع للقاء حلفائنا غدا (الأربعاء) لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة"، دون الحديث عن مدة الزيارة.

وتشهد منطقة الخليج العربي توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.