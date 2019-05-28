رئيس وزراء العراق يزور قطر الأربعاء ويلتقي أميرها

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

يجري رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل "عبد المهدي" في الديوان الأميري.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر ذاته، دون الإشارة إلى مدة الزيارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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