الرئيس أردوغان يقيم مأدبة إفطار على شرف نظيره العراقي

اسطنبول/ الخليج 365 أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مأدبة إفطار على شرف نظيره العراقي برهم صالح في اسطنبول. جاء ذلك عقب لقائهما الثلاثاء، في قصر "وحيد الدين" في اسطنبول. وحضر المأدبة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، وزوجة الرئيس العراقي، سرباغ صالح.

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