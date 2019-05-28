ضمك يستعد لدوري المحترفين بصفقة كبرى

صحيفة الخليج الإلكترونية

واصل فريق ضمك، استعداده بقوة للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي المقبل 2019-2020، بإبرام ثاني صفقاته الصيفية رسميًا.

وصعد ضمك، إلى الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2019-2020، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى.

وأعلنت إدارة ضمك، في بيان رسمي لها، التعاقد رسميًا مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين، نجم النادي الرياضي القسنطيني، لحماية مرمى الفريق الأول، في الموسم المقبل.

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وحقق رحماني شمس الدين، البالغ من العمر 28 سنة، بطولة الدوري الجزائري، مع شباب قسنطينة، بالإضافة إلى كأس الجزائر مع مولودية بجاية.

جدير بالذكر أن ضمك، كان قد أعلن صباح الإثنين، التعاقد رسميًا مع اللاعب الدولي المغربي زكريا حدراف، كأولى الصفقات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.

وعلى الرغم من إعلان ضمك، التعاقد مع حدراف، إلا أن الأخير نفى ذلك اليوم، في أعقاب الهجوم الذي تعرض له من الجماهير المغربية.