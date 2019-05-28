ميلان يعلن رحيل مدربه #جاتوزو بعد الفشل في التأهل لدوري الأبطال

أعلن ميلان رسمياً استقالة مدربه جينارو جاتوزو من تدريب الفريق، بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن النادي اللومباردي عن فسخ تعاقد مدربه بالتراضي بين الطرفين، كما تخلى المدرب عن 11 مليون يورو من مستحقاته حتى يتسنى للنادي دفع رواتب جهازه المعاون.

وكان ميلان أعلن قبل ساعات قليلة رحيل المدير الرياضي ليوناردو، في إطار مساعي النادي الإيطالي العريق في إحداث ثورة حقيقية بعد الفشل في العودة لبطولته الأوروبية المفضلة.

عقد جاتوزو مع النادي كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2021، مما يعني أن المدرب كان يحق له المطالبة بمستحقات العامين، أو ترضية مقابل فسخ عقده مبكراً، لكنه فضل التضحية بالأموال من أجل استمرار علاقته الطيبة مع النادي الذي قضى معه سنوات طويلة في مسيرته كلاعب.