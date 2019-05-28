سحب شارة قيادة #البرازيل من نجم #باريس_سان_جيرمان

أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي سحب شارة القيادة من النجم نيمار ومنحها لزمليه في باريس سان جيرمان داني ألفيش.

ويستعد منتخب السيليساو لخوض بطولة كوبا أمريكا على أرضه هذا الصيف، ويطمح لتحقيق أول لقب دولي منذ عام 2007.

وواجه نيمار مشاكل كبيرة هذا الموسم بداية من الإصابة، مروراً بإيقافه أوروبياً بعد انتقاد حكم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد يونايتد في دوري أبطال أوروبا وصولاً لإيقافه محلياً بعد اعتدائه على مشجع لرين بعد خسارة لقب كأس فرنسا.

وفشل نيمار من قبل في قيادة البرازيل نحو لقب كأس العالم مرتين منهم مرة على أرضه، كما لم ينجح في ترك أي بصمة ملفتة في 3 مشاركات مع السامبا في كوبا أمريكا.