صور.. رئيس #هيئة_الرياضة يكرم النجوم الرياضيين أصحاب الإنجازات

صحيفة الخليج الإلكترونية

قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتكريم النجوم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية.

وكتب الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية:”رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرم عدد من لاعبي المنتخبات السعودية الذين حققوا عدداً من الإنجازات الدولية خلال موسم 2018-2019م بمكافأت استثنائية تقديراً لجهودهم”.