مرسيليا يتعاقد مع المدرب البرتغالي فياش بواش لعامين

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن مرسيليا خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المدرب البرتغالي أندريه فياش-بواش للاشراف على إدارته الفنية لمدة عامين اعتبارا من الاول من تموز/يوليو المقبل خلفا لرودي غارسيا. وأوضح النادي الجنوبي في بيان له أن المدرب السابق لأندية بورتو وتشلسي وتوتنهام الانكليزيين وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، وقع “عقدا لمدة عامين وسيبدأ مهامه اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل”.

وأضاف أن فياش-بواش الذي لم يكن يشرف على أي فريق منذ عام ونصف عام، سيتم تقديمه لوسائل الاعلام الأربعاء في مقر النادي.

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وأعرب رئيس النادي جاك-هنري إيرود عن سعادته بالتعاقد مع المدرب المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” مع بورتو عام 2011، قائلا “هو مدرب شاب ويملك خبرة كبيرة”، مشيدا بمميزات “رجل لديه معرفة كاملة بمتطلبات أعلى المستويات”.

وأصبح المدرب المساعد السابق لمواطنه جوزيه مورينيو في تشلسي ثم إنتر ميلان الإيطالي، أول مدرب برتغالي لنادي مرسيليا. وسيخلف فياش-بواش (41 عاما)، رودي غارسيا الذي أعلن الأربعاء الماضي رحيله عن النادي بعد ثلاثة أعوام معه.

وفشل مرسيليا الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، في التأهل إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا و”يوروبا ليغ” بإنهائه الموسم في المركز الخامس، وخرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين حيث سقط في دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة على يد ستراسبورغ بركلات الترجيح، ثم من دور الـ64 في مسابقة كأس فرنسا على يد أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2.

وقال مالك مرسيليا الأميركي فرانك ماكورت في بيان النادي أن “فلسفة وأسلوب لعب أندريه فياش بواش تناسبان ما نريده لمرسيليا وسيساهمان في تنشيط مشروعنا بعد حملة مخيبة للآمال”.