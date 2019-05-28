توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية مصحوبة بزخات برد على 7 مناطق بـ #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة اليوم.
وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا الى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي حائل وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
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