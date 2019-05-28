شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مؤسسة سجاد تسوق «منتجات مقلدة» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة “التجارة”، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة على حسابها في موقع “تويتر”، ضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة، لافتةً إلى استدعاء ملاك المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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