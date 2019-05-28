بالونات حارقة وحشد إسرائيلي.. هل يستعد الاحتلال لعدوان جديد على غزة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يبدو أن الهدنة المعقودة مؤخرًا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي هشة، وشارفت على السقوط.

وسادت توقعات بقرب عدوان جديد على قطاع غزة، وسط استعدادات عسكرية ضخمة لجيش الاحتلال على مشارف قطاع غزة.

واندلع حريق ثان اليوم الثلاثاء ، في غابة قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة جراء اطلاق بالونات حارقة من القطاع.

بالونات حارقة

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن وسائل إعلام إسرائيلية إعلانها اندلاع حريق اليوم الثلاثاء، في غابة قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن فرق إطفاء وأطقما من الجيش الإسرائيلي موجودة في موقع الحريق، ولم تشر الصحيفة إلى حجم الحريق.

كان حريق قد اندلع أمس الاثنين في غابة بئيري الواقعة في إحدى المجتمعات المحلية المحاذية لحدود قطاع غزة، وذلك نتيجة لإطلاق إحدى البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق بالونات وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات في حدود القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

ويستخدم الفلسطينيون هذه الوسائل في إطار مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس 2018.

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تعزيزات عسكرية

قررت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال تعزيزات من المعدات وجنود الاحتياط إلى قطاع غزة بسبب ”تدهور الوضع الأمني“ هناك، بحسب ما ذكر موقع ”واللا“ العبري، يوم الثلاثاء.

وقال الموقع: إن ”هذه التعزيزات تأتي في إطار استعدادات الجيش في ظل زيادة سقوط البالونات الحارقة من غزة، رغم التفاهمات مع حركة حماس“.

وأضاف: ”في الأسابيع القليلة الماضية، تم تكليف جنود الاحتياط بالخدمة النظامية، لأن المعلومات الاستخبارية تفيد بأن الفصائل في قطاع غزة بزعامة حماس تشجع على إطلاق البالونات الحارقة، على الرغم من التفاهمات بين الجانبين“.

وأشار الموقع إلى أن ”الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن الفصائل بغزة وعلى رأسها حماس، ستواصل إطلاق البالونات الحارقة من غزة“.

في السياق ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، تدريبًا عسكريًا في المجلس الإقليمي أشكول جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ أن ”التدريب سيتخلله حركة نشطة للآليات العسكرية وطائرات سلاح الجو، وتحرك بعض الدبابات داخل كيبوتسات المجلس“.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 29 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح خلال جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 295 غارة إضافة للمدفعية والبوارج استهدفت نحو 320 معلما مدنيا في قطاع غزة منها بنايات مدنية سكنية وتجارية ومقرات حكومية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراض زراعية. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني فقد جرى قصف وتدمير 18 بناية ومنزلا بالكامل واستهداف 10 منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.