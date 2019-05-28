بينها السرطان .. امراض تكتشف من الفم

يتم تدريب أطباء الأسنان على اكتشاف أكثر من مجرد تسوس الأسنان، فقد تشير هذه العلامات الحمراء لمشاكل الأسنان فى فمك إلى وجود مشكلة صحية تحدث فى أماكن أخرى من الجسم.

مرض السكر من النوع الثانى

احمرار وتورم اللثة هى السمة المميزة لمرض اللثة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض "cdc" فإن مرض السكر يجعل مرض اللثة أسوأ، ويمكن لأمراض اللثة أن تجعل سكر الدم أكثر صعوبة فى السيطرة عليه.

الإرهاق بشدة

طحن أسنانك أو شدها قد يكون علامة على الوقوع تحت الضغط، وبمرور الوقت يمكنك أن يسبب طحن الأسنان تلفها والحساسية والألم، وبل يزيد خطر كسر الأسنان.

انخفاض كثافة المعادن فى العظام

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انحسار اللثة علامات على انخفاض كثافة المعادن فى العظام، مما قد يؤدى إلى هشاشة العظام، النساء اللاتى يعانين من هشاشة العظام أكثر عرضة لفقدان الأسنان بثلاثة أضعاف من النساء غير المصابات بالمرض، وفقًا للمعهد الوطنى لالتهاب المفاصل وأمراض العضلات والعظام والجلد (NIAMS).

مرض المناعة الذاتية

جفاف الفم قد يكون بسبب بعض الأدوية، ولكن أحد الأسباب المحتملة هو متلازمة سجوجرن التى تصيب المناعة الذاتية، والتى تصيب النساء أكثر من 40 عامًا بشكل أساسى.

اضطرابات الأكل

يمكن لأطباء الأسنان اكتشاف علامات فقدان الشهية والشره المرضى فى مرضاهم، فمع فقدان الشهية يمكن أن يسبب نقص التغذية بما فى ذلك نقص فيتامينات الكالسيوم والحديد، تسوس الأسنان وأمراض اللثة وقروح السقى والفم الجاف.