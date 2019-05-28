أطول "زيبلاين" في الجبال السورية والأكثر ارتفاعا... تشويق ورياضة (فيديو)

وأشار صاحب الفكرة فواز غنام في تعليقه لوكالة "سبوتنيك" إلى جمال وسحر الطبيعة في تلك المنطقة الواقعة في قرية السميحيقة بريف مدينة القدموس في طرطوس وأنها تناسب مثل هذه الأفكار. وقال:

© Sputnik . fedaa shahin

"درست إمكانية تنفيذ هكذا مشروع منذ وقت كون منطقتنا مناسبة جدا لهكذا نشاطات لأن طبيعتها ساحرة وجبال مرتفعة ووديان سحيقة".

وأضاف: "المشروع نفذته بمجهودي الشخصي البحت و 99٪ من العمل قمت به بنفسي بدون أية مساعدة، وعندي طموح أن أطور المشروع لتصبح قريتنا ومنطقتنا قبلة للسياحة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة و مقومات سياحية".

ولفت إلى أنه ينوي افتتاح مشاريع جديدة وممتعة قريبا.

وختم غنام "ما أحب أن أؤكد عليه أن رياضة الانزلاق على الحبل "زيبلاين" zipline هي رياضة ممتعة جداً وآمنة كما أن المشروع الخاص بنا آمن بنسبة 1000 ٪ وحتى الآن تم تجريب أكثر من 15 نشاط من تنظيم فريق "روح سوريا" وحده ومشاركة حوالي 800 شخص بدون أية إصابة أو أخطاء و الحمد لله، كما أنه مصمم وفقا للمعايير العالمية والكبل فولاذي مجدول 12 ميليمتر يستطيع حمل 10 طن و المعدات كلها مستوردة من أفضل ماركة بالعالم".

ولفت إلى أن هناك تجربتين قبل هذه التجربة في سوريا إلا أن مشروعه هو الأطول في سوريا والأكثر ارتفاعا وتشويقا في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومن الأكبال المميزة من نوعها على مستوى العالم".

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وكان غنام أوضح لـ "سانا سياحة ومجتمع" أن المشروع يعتمد على الربط بين جبلين يمتد بينهما وادي الشلقة العميق، لافتاً إلى أن المسافة النظرية بين الجبلين تبلغ 265 مترا ولكن طول الكبل الحقيقي 300 متر وارتفاع نقطة البداية عن سطح البحر 594 مترا أما ارتفاع نقطة النهاية فيبلغ 576 متراً في حين يبلغ قاع الوادي حوالي 460 متراً.

© Sputnik . AHMAD KHADOUR كبل "زيب لاين" في جبال طرطوس في سوريا

وسجلت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا جديدا، وذلك بإنشاء أطول خط "زيب لاين" في العالم بطول وصل 2,83 كيلومتر. فيما أشار تقرير في "سي إن إن العربية" أن ارتفاع أعلى نقطة في المشروع الإماراتي هي 400 متر عن سطح البحر.

وافتتح في دولة الإمارات العربية وتحديدا في إماراة رأس الخيمة أطول "زيب لاين" في العالم.

ويتميز "زيب لاين " في رأس الخيمة عن غيره في العالم، بأنه يمتد بين قمتين جبليتين على جبل جيس، على عكس ماهو متعارف بين ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة.