“عسيري” يهدي المملكة المركز الثالث في مسابقة المرتل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي

منح القارئ السعودي صاحب الصوت الشجي عبدالرؤوف محمد هادي عسيري، 14 عامًا، المملكة المركز الثالث في مسابقة المرتل للموسم الثاني والتي تقام في دبي وتبث على قنواتها.

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وأعرب والده عن سعادته بهذا اللقب، مشيرًا إلى أن “عبدالرؤوف” حصل على المركز الثالث من بين 25 متسابقًا مثلوا بلدانهم، فيما ذكر أنه طالب بحلقات القرآن الكريم بجامع أم الخير التابع لجمعية “خيركم لتحفيظ القرآن” بجدة ويحفظ من كتاب الله 21 جزءًا.

وعن سر تفوقه، قال “عبدالرؤوف”، إنه بعد فضل الله يعود لحلقات القرآن الكريم ثم لدعم والديه، فيما أهدى هذا الإنجاز للوطن الذي وصفه بمصنع الإنجازات، كما أكد أنه الآن يسعى لختم القرآن ومن ثم تحقيق حلمه بأن يصبح مهندسًا.

يذكر أن عبدالرؤوف عسيري، حصل على العديد من الألقاب في المشاركات القرآنية على حسن الصوت والتلاوة والتي كان آخرها فوزه في مسابقة أجمل صوت والتي تنظمها جمعية مكة.