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32 مقاتلة أمريكية تعزِّز قدرات الحيش الجيش البولندي

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز (F-35) من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بلاشزاك قوله عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ بلاده ترغب باستبدال المعدات العسكرية الموجودة في القطعات الحربية البولندية والتي ترجع لفترة الاتحاد السوفيتي.

 

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وأضاف أنّ بلاده أرسلت اليوم طلبًا للولايات المتحدة يتعلق بشراء 32 مقاتلة من طراز (F-35)، إلى جانب حزمة من الخدمات اللوجستية والتدريبية.

 

والعام الماضي، دعا الرئيس البولندي آندريه دودا، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى إقامة قاعدة أمريكية دائمة في بولندا.

 

كما وقَّعت بولندا العام الماضي، عقدًا مع الولايات المتحدة بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي، لصالح شراء منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت". 
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