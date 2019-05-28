مطالب بالتحقيق في انتهاك الحزب البريطاني الحاكم لمناهضة الإسلاموفوبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب المجلس الإسلامي البريطاني، لجنة المساواة وحقوق الإنسان في البلاد بالتحقيق في حوادث تتعلق بانتهاك الحزب الحاكم لقوانين مناهضة العنصرية والإسلاموفوبيا.
جاء ذلك في طلب تقدم به السكرتير العام للمجلس هارون خان، اليوم الثلاثاء، للجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية للتحقيق في 150 حادثة انتهاك قام بها الحزب الحاكم مرتبطة بالعنصرية الإسلاموفوبيا.
وأوضح خان أنَّ حزب المحافظين البريطاني الحاكم متورط في حوادث انتهاك قوانين العنصرية والإسلاموفوبيا وأن هناك أدلة تقدم بها للجنة حقوق الإنسان.
وأضاف أنّ دعوات الحزب الحاكم في مكافحة العنصرية والإسلاموفوبيا غير صادقة، وتبين ذلك من خلال الشكاوى ومواقف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، التي لم تتخذ أي خطوات إيجابية.
وفي منتصف مايو الجاري، ناقش مجلس العموم البريطاني، تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتداعياتها على حياة 3 ملايين مسلم يعيشون في البلاد.
فيما لم تقبل الحكومة البريطانية حتى الآن بتبني التعريف، رغم إصرار المعارضة على قبوله.
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