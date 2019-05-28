فيديو| 12 معلومة عن الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتُخب نيجرفان بارزاني رئيسًا لإقليم كردستان، في جلسة تصويت برلمانية حصل خلالها على غالبية الأصوات. بارزاني حصل على 68 صوتًا من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانيًّا. Advertisements نيجيرفان بارزاني وُلد في 21 سبتمبر 1966 في قرية بارزان، وهو حفيد مصطفى البرزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني. شاهد الفيديو..

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