20 مركبة أممية لمضاعفة جهود إزالة الألغام بـ«الحديدة اليمنية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّها قدَّمت 20 مركبة، لدعم جهود إزالة الألغام في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر الصفحة الرسمية لمكتبه في اليمن.

وقال البرنامج إنّه سلم اليوم، 20 سيارة لشريكه المركز التنفيذي لنزع الألغام (خاضع لسيطرة الحوثيين) بهدف دعم الجهود المستمرة في الحديدة (إزالة الألغام).

وأضاف البرنامج أنَّ هذه هي الخطوة الأولى من عمليات الشراء الكبيرة لدعم الأعمال المتعلقة بنزع الألغام في كل من شمالي وجنوبي اليمن.

وأوضح أنَّ هذه المركبات من شأنها المساعدة في تجهيز العاملين بإزالة الألغام بشكل أفضل وقدرة على العمل في بيئات صعبة.

Advertisements

وأمس الأول الأحد، أعلن البرنامج ذاته أنَّه بصدد تطهير موانئ الحديدة من المواد القابلة للانفجار لضمان أمان وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 24 مليون يمني في أمسّ الحاجة إليها.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، فقد بلغت أعداد الألغام المزروعة في البلاد نحو مليون لغم في مختلف المحافظات.

وأدَّت هذه الألغام إلى مقتل وجرح آلاف الأشخاص، منذ بدء الحرب، حسب تقديرات حكومية وحقوقية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، ومسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.