الحكومة اليمنية تكشف علاقة الحوثيين بحزب الله

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أنَّ ميليشيا الحوثي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أنّه في الوقت الذي تسرق فيه الميليشيات مقدرات البلاد وشعبها، تدير حملات لجمع الأموال لحزب الله الإرهابي، التابع هو الآخر لإيران.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن الإرياني قوله: إنّ الارتهان الحوثي لإيران بات أمرًا معلنًا وواضحًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور حزب الله الإرهابي في دعم الميليشيات الحوثية.

وأوضح الوزير اليمني أنّ الحملة الحوثية لجمع الأموال لحزب الله تحمل في طياتها العديد من الدلالات، أولها تضرر إيران من الحصار الاقتصادي المفروض عليها، ما انعكس على قدرتها في تمويل أذرعها العسكرية في اليمن ولبنان.

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وتابع: "المستفز ليس ارتهان الحوثيين لإيران الذي بات معروفا، لكن المؤلم هو إقدام هذه الميليشيات التي عملت على إفقار وتجويع الشعب اليمني، على جمع التبرعات لجماعات إرهابية".

واستطرد: "يأتي هذا في الوقت الذي تستشري فيه المجاعة في اليمن، نتيجة الانقلاب الحوثي وتداعياته التي عمقت من معاناة اليمنيين".