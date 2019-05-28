ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن الإرياني قوله: إنّ الارتهان الحوثي لإيران بات أمرًا معلنًا وواضحًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور حزب الله الإرهابي في دعم الميليشيات الحوثية.
وأوضح الوزير اليمني أنّ الحملة الحوثية لجمع الأموال لحزب الله تحمل في طياتها العديد من الدلالات، أولها تضرر إيران من الحصار الاقتصادي المفروض عليها، ما انعكس على قدرتها في تمويل أذرعها العسكرية في اليمن ولبنان.
واستطرد: "يأتي هذا في الوقت الذي تستشري فيه المجاعة في اليمن، نتيجة الانقلاب الحوثي وتداعياته التي عمقت من معاناة اليمنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تكشف علاقة الحوثيين بحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.