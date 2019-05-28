واتفق الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأيرلندي سيمون كوفني، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، على أنّ دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي، الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفًا واضحًا له وليس خارجه.
وبحث الوزيران سبل استكمال الحوار الذي انطلق في دبلن قبل أشهر بدعوة من أيرلندا، بحضور الأردن وعدد من الدول العربية والأوروبية، لبحث سبل إيجاد أفق سياسي للوصول لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا السياق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: أي طرح اقتصادي لن يكون بديلًا لحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.