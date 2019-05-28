واشنطن تشعل الصراع مع موسكو بـ«تسليح كييف»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكَّدت الولايات المتحدة، مجددًا، اليوم الثلاثاء، التزامها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلةً إنّ مسئولية إنهاء الصراع الذي قسَّم شرق أوكرانيا منذ خمس سنوات تقع على عاتق روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات في أوكرانيا كورت فولكر، قوله في بيان صحفي: "روسيا دولة غازية وعليها أن توقف الحرب في أوكرانيا.. الولايات المتحدة تقف إلى جانب كييف لدعم سيادتها ووحدة أراضيها، وتعتزم العمل بشكل وثيق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن خلال كلمته في حفل تنصيبه الأسبوع الماضي، أنَّ حل الصراع سيكون من على قمة قائمة أولوياته.

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ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنَّ هناك حوالي 13 ألف شخص قتلوا في الصراع الذي اندلع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الروسية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014.

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا بعد ضم جزيرة شبه القرم الأوكراني.