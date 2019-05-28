واشنطن تشعل الصراع مع موسكو بـ«تسليح كييف»

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن خلال كلمته في حفل تنصيبه الأسبوع الماضي، أنَّ حل الصراع سيكون من على قمة قائمة أولوياته.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنَّ هناك حوالي 13 ألف شخص قتلوا في الصراع الذي اندلع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الروسية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014.
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