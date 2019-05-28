دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صندوق ذكي يساعدك على التخلص من إدمان الطعام والهاتف

قامت شركة أمريكية بابتكار منتج جديد هدفه الرئيسي هو التوقف عن إدمان الطعام، إلا أنه أثبت أنه مفيد كذلك في التخلص من عادات إدمانية أخرى، مثل إدمان الهواتف الذكية وغيرها.

وبحسب ما ذكرته تقارير، فإن هذا المنتج هو عبارة عن صندوق بلاستيكي ذكي، يسمح للمستخدمين بوضع الأشياء التي يدمنوها بداخله، ثم إغلاقه واختيار توقيت لفتحه بشكل آلي.

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وقالت التقارير أن الاختراع الجديد الذي يحمل اسم Kitchen Safe، قامت بتطويره شركة أمريكية، حيث يتراوح سعره ما بين 117- 354 دولارًا أمريكيًا، على حسب حجمه ولون غطائه.

وقد قامت الشركة بابتكار هذا الصندوق في الأساس لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الالتزام بحمية غذائية، ويرغبون في الابتعاد عن الأطعمة عالية السعرات التي يدمنونها.

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إلا أن العديد من المستخدمين وجدوا فوائد أخرى لهذا الصندوق الذكي، حيث وضعوا فيه أشياء يدمنونها، مثل الهواتف الذكية والسجائر وغيرهما.

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كما أن بعض الآباء وجدوا هذا الاختراع طريقم مناسبة لإبعاد الأجهزة اللوحية التي أدمن أطفالهم استخدامها طوال اليوم.

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