عاجل| إيران تدعو دول الخليج لتحديد موقفها من اتفاق "عدم الاعتداء"

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قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الدبلوماسية الإيرانية الأن قد بدأت مرحلة جديدة، وإن وزير الخارجية الإيراني سيكثف من مباحثاته مع العديد من الدول خلال الأسابيع المقبلة، ومنهم رئيس الوزراء اليابان الذى يجرى حاليا التنسيق لتحديد موعد زيارتة إلى طهران، جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقده "موسوي" ونقلته قناة "روسيا اليوم".
ودعا موسوي دول الخليج العربي لإعلان موقفها من مقترح اتفاقية "عدم الاعتداء"، كما دعا الدول الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي.
وأشارموسوي إلى أن المرحلة الحالية ليست مناسبة للوساطة بين طهران وواشنطن. وقال إن طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.وتابع:" نحن الآن لا نرى مجالا لأي مفاوضات مع أمريكا".
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