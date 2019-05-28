"قوات خاصة" تركية تبدأ عملية في شمال العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلون ومقاتلات من حزب العمال الكردستاني بالعراق- أرشيف

وذكرت الدفاع التركية في بيان أن العملية انطلقت بقصف مدفعي وآخر جوي، عصر الاثنين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن فرق القوات الخاصة باشرت في الساعة الثامنة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) في ما وصفته بـ"تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم" في منطقة على الحدود من أقصى جنوب شرقي تركيا.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية قرب الحدود على حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد في شمال العراق، ويخوض تمردا منذ عقود في تركيا.