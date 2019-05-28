شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع التونسية : توقيف خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن الوحدات العسكريّة العاملة بقطاعي بن قردان وتطاوين، “تمكنت من إيقاف خمسة أشخاص، دون وثائق هوية، انيّة كانوا بصدد اجتياز الحدود باتجاه الأراضي التونسية .

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أنه تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى وحدات الحرس الوطني بـ”الشوشة” وسيدي التوي”، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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من جهة أخرى ، تمكنت دورية مشتركة تابعة لأقاليم الحرس الوطني بزغوان وقابس وسوسة من ضبط 9 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة، قيمتها المالية تبلغ 437 ألف دينار (حوالي نصف مليار).

وأشار بيان لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن البضائع تتمثل في ملابس مستعملة وأحذية رياضية وكمية من علب السجائر والمحروقات وعجلات مطاطية.