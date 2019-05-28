"تيكا" تواصل برنامج توزيع طرود خيرية في الأردن

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365
واصلت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الثلاثاء، برنامج توزيع طرود غذائية في الأردن، خلال شهر رمضان المبارك.
وجرى التوزيع في منطقة صويلح، شمالي العاصمة عمان، بحضور سفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز ومنسق تيكا بعمان كورشاد مهمات.
واستفادت من الطرود 50 أسرة أردنية، تم توزيعها بالتنسيق مع الجمعية الخيرية التركية (تأسست بعمّان عام 1975).
وفي حديث للأناضول، أعرب محمد الترك، رئيس الجمعية التركية، عن شكره لـ"تيكا" والسفير "قرة غوز" إزاء دعمهما الدائم لمختلف البرامج الخيرية.
وأضاف أن مساعدات الثلاثاء استفادت منها أيضًا عوائل من أصول تركية.
والثلاثاء الماضي، بدأت تيكا برنامجها بتوزيع طرود على مئات الأسر في "مخيم غزة" للاجئين الفلسطنيين، بمحافظة جرش شمالي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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