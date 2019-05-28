أردوغان يعقد اجتماعًا مع نظيره العراقي

إسطنبول/ صفاء موطلو/ الخليج 365 عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعًا الثلاثاء، مع نظيره العراقي برهم صالح. وأضافت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الذي جمع أردوغان ونظيره العراقي عقد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. ولفتت المصادر أن الاجتماع جرى بعيدًا عن عدسات الاعلام.

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